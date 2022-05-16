Один человек погиб в ДТП с мотоциклом в Хабаровске

За минувшие выходные в Хабаровске зарегистрировали две аварии, произошедшие по вине мотоциклистов. Один человек погиб.

Первое ДТП произошло 14 мая на Березовском шоссе. Мужчина при управлении мотоциклом Honda CB совершал обгон двух автомобилей на участке, где данный маневр запрещен. В этот момент во встречном направлении ехал микроавтобус «ГАЗ». Водитель автомобиля не успел отреагировать на появление мотоциклиста, пишет ИА AmurMedia. Так как столкновение произошло на высокой скорости, мотоциклист скончался на месте. Установлено, что у мужчины не было водительских прав.

Еще одна авария произошла на улице Краснореченской. Водитель мотоцикла Suzuki не выдержал безопасную дистанцию с машиной Toyota. В результате столкновения мотоциклист и его пассажир пострадали, они госпитализированы в реанимацию. Установлено, что байк не поставлен на учет, а у его водителя нет документов.