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Больница № 7 в Нижнем Новгороде получила высокотехнологичное оборудование

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В клиническую больницу № 7 имени Е.Л. Березова в Нижнем Новгороде поступило новое высокотехнологичное оборудование. Об этом сообщает «Нижегородская областная фармация».

Речь идет о передвижном рентгеновском хирургическом аппарате. Как рассказал главврач больницы Герман Гомозов, более 70% оперативных вмешательств, выполненных с его помощью, являются экстренными.

«Выполнение ряда высокотехнологичных операций без этого аппарата практически невозможно», — объяснил главврач. Всего до конца 2022 года с применением нового оборудования планируется выполнить более 1000 операций, пишет ИА «НьюсНН».

В операционном блоке медучреждения имелись два передвижных хирургических аппарата 2007 года выпуска, однако они уже выработали свой ресурс и вышли из строя вследствие поломки моноблока. Нижегородская областная фармация оказала содействие в закупке нового оборудования после соответствующей просьбы руководства больницы.

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