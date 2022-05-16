Врач-психотерапевт перечислила признаки хронической усталости

Постоянное ощущение сильного утомления, а также снижение концентрации внимания — главные признаки хронической усталости. Об этом рассказала врач-психотерапевт клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Специалист убеждена, что главная причина возникновения и развития болезни — высокий темп жизни. Сюда относится безостановочный поток новой информации, неснижающийся уровень стресса, переработки, а также ненормированный рабочий график.

«Как правило, развитие синдрома хронической усталости характерно для жителей мегаполисов и больших городов. Преимущественно им страдают люди в возрасте от 25 до 45 лет, испытывающие перегрузки на работе», — рассказала эксперт в интервью «Газете.ru», опубликованном в понедельник, 16 мая.

Она подчеркнула, что к ярким симптомам хронической усталости относятся сильное физическое изнеможение, боли в суставах и горле, мигрень, внезапные и беспричинные приступы гнева. Кроме того, по словам Крашкиной, хронической усталости присущи одышка, озноб, тошнота и бессонница.

«Может проявиться непереносимость тех или иных продуктов, чувствительность к свету, звукам и даже запахам и прикосновениям. Нередки случаи обмороков, спутанность речи и мышления, состояние тревоги, головокружения», — сказала врач.

Психотерапевт отметила, что симптомы заболевания могут провоцировать вирусы. В медицинской практике зафиксировано немало случаев, когда люди, переболевшие COVID-19, столкнулись с синдромом хронической усталости, потому что их центральная нервная система во время болезни была поражена.

Крашкина подчеркнула, что витамины, успокоительные и иное самолечение ситуацию не изменят, поможет лишь визит к доктору.

«Возможно, достаточно будет лишь изменить питание, увеличить время, отводящееся на отдых, сон, пройти занятия ЛФК и сеансы массажа, чаще принимать контрастный душ. После осмотра специалист порекомендует терапию, подходящую именно вам, с учетом вашего образа жизни», — заявила эксперт.

Кроме того, она отметила, что теперь «в группе риска находятся и подростки от 16 лет».

В конце января эндокринолог Виктория Садовская рассказала, что хроническая усталость и отсутствие сил являются признаками банального переутомления из-за недостатка сна и регулярного стресса. Специалист рекомендовала найти время на отдых — например, уйти в небольшой отпуск и посмотреть на самочувствие после отдыха, а также «восьмичасовой сон, полноценное и сбалансированное питание, посильная физическая активность, например прогулка перед сном».