Прямой эфир
Мир
Президент Франции поддержал намерение Швеции вступить в НАТО
Политика
В Госдуме выступили за повышение минимального возраста продажи алкоголя
Мир
Украинские спецслужбы подорвали фугас с аммиачной селитрой в ДНР
Мир
На Украине заявили об отсутствии помощи от НАТО
Мир
В МО РФ сообщили о достижении договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»
Мир
Пенсионер погиб под Херсоном в результате обстрела со стороны ВСУ
Политика
Путин и Лукашенко условились вскоре провести полноформатную встречу
Экономика
Курс доллара опустился до 63 рублей
Мир
Орбан заявил об эффективности санкций против РФ «только на бумаге»
Мир
Новым премьер-министром Франции назначат Элизабет Борн
Политика
Госдума приняла решение о выходе РФ из конференции Балтийского моря

Суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» еще на 18 млн рублей

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тверской суд Москвы еще на 18 млн рублей оштрафовал «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) из-за неудаления запрещенного контента. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба суда в понедельник, 16 мая.

Текст, ложь и видео: заработал закон против фейков об армии России
Суды пока ограничиваются минимальным наказанием для нарушителей

Отмечается, что по этому составу издание получило штрафов уже на 45,8 млн рублей.

Так, на минувшей неделе суд оштрафовал радиостанцию на 12,8 млн рублей за неудаление данных, распространение которых запрещено в РФ, в том числе фейков о спецоперации РФ по защите населения Донбасса.

26 апреля сообщалось, что в суд поступили 60 протоколов в отношении радиостанции, максимальный штраф по которым мог составить 240 млн рублей.

В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода» и к «Русской службе Би-би-си» в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Тогда же президент РФ Владимир Путин утвердил закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что закон нужен для предоставления объективной информации, чтобы «защитить граждан и страну от лжи, которая льется в первую очередь посредством тех информационных ресурсов, влияние на которые оказывается из-за рубежа».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022