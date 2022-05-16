Суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» еще на 18 млн рублей

Тверской суд Москвы еще на 18 млн рублей оштрафовал «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) из-за неудаления запрещенного контента. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба суда в понедельник, 16 мая.

Отмечается, что по этому составу издание получило штрафов уже на 45,8 млн рублей.

Так, на минувшей неделе суд оштрафовал радиостанцию на 12,8 млн рублей за неудаление данных, распространение которых запрещено в РФ, в том числе фейков о спецоперации РФ по защите населения Донбасса.

26 апреля сообщалось, что в суд поступили 60 протоколов в отношении радиостанции, максимальный штраф по которым мог составить 240 млн рублей.

В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода» и к «Русской службе Би-би-си» в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Тогда же президент РФ Владимир Путин утвердил закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что закон нужен для предоставления объективной информации, чтобы «защитить граждан и страну от лжи, которая льется в первую очередь посредством тех информационных ресурсов, влияние на которые оказывается из-за рубежа».