Охотник пропал без вести после опрокидывания лодки на реке в Коми

В Сосногорском районе Коми один человек пропал после того, как его лодка опрокинулась. Инцидент произошел 15 мая на реке Айюва, возле поселка Керки.

На борту надувной резиновой лодки с мотором были двое охотников. Оба оказались в воде. Одному удалось выплыть на берег, а второй пропал. Спасатели продолжают его поиски, сообщает ИА FlashNord.

Ранее сообщалось, что в Сысольском районе Коми утонул рыбак. 42-летний житель села Палауз ушел на рыбалку на реку Сысола и не вернулся домой. Отмечалось, что мужчина был инвалидом, у него отсутствовала одна рука. Он также находился в состоянии алкогольного опьянения.