Пенсионер погиб под Херсоном в результате обстрела со стороны ВСУ

Мирный житель поселка Чернобаевка под Херсоном погиб в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны украинских войск. Об этом 16 мая сообщили в военно-гражданской администрации области, ссылаясь на главу чернобаевской администрации Юрия Турулева.

«Снаряды попали в дом. Были и кассеты во дворах. Погиб от осколочного ранения в голову мужчина, 84 года. Еще один мирный житель ранен», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

После этого замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

Комментируя эту просьбу, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вопрос о будущем статусе Херсонской области должны решать ее жители. При этом РФ согласится с решением, которое примет население региона.

До этого, 7 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жизнь в Херсонской области проходит в мирном русле. Он уточнил, что на сегодняшний день, в частности, со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов. Также стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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