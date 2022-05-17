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Минпромторг рекомендовал торговле предупреждать о символике Facebook и Instagram

Минпромторг рекомендовал торговле предупреждать на ценниках и витринах о символике Facebook и Instagram
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Минпромторг рекомендовал торговле размещать любым доступным способом информацию о наличии в продаже товаров с упаковкой, на которой есть символика соцсетей Facebook и Instagram, что они являются продуктами организации Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской в РФ. Законодательство страны предусматривает ответственность за распространение атрибутики и символики экстремистской организации. Об этом говорится в письме ведомства в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР), Ассоциацию компаний интернет-торговли.

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«Таким образом, всякое упоминание об экстремистской организации в публичном пространстве должно сопровождаться примечанием о запрете ее деятельности организации в РФ», — заключил Минпромторг.

Сообщать о сомнительной символике следует на ценниках товаров, торговых стеллажах, полках, витринах, в рамках голосовых объявлений в торговом зале, указывается в письме.

Минпромторг добавил, что Роскомнадзор считает правильным отказ от изготовления и распространения материалов с логотипами и адресами в сети компаний, которые признаны экстремистскими. Поэтому при продаже товаров через интернет министерство рекомендует не размещать ссылки на аккаунты производителя или продавца соответствующих социальных сетей, а размещенные ссылки — удалить.

Кроме того, онлайн-торговля попросила Минпромторг разъяснить: могут ли компании размещать рекламу в популярных новостных «пабликах» на площадках социальных сетей, если оплата продвижения идет напрямую владельцу этой странички, а не организации Meta. Об этом сказано в письме АКИТ в ведомство, с которым ознакомились «Известия».

Плюс онлайн-торговля просит пояснить: могут ли компании и далее вести свои страницы в этих соцсетях.

Ассоциация уточнила, что сервисы Instagtam и Facebook являются одними из ключевых площадок продажи товаров онлайн. Также их используют для маркетингового и социального взаимодействия с покупателями и клиентами. Полный и резкий отказ от него повлечет для всех компаний онлайн-торговли существенные экономические издержки. Особенно для тех, кто использовал ресурсы Meta как основные для продвижения своей продукции.

Ранее в этот же день «Известия» со ссылкой на письма Минэкономразвития, Роскомнадзора и московской прокуратуры сообщили, что производители могут использовать на уже произведенной упаковке своих продуктов и товаров логотипы Facebook и Instagram, причем могут делать это без каких-либо дополнительных указаний или описаний. В министерстве считают правильным, если производители откажутся от изготовления и распространения материалов с логотипами и адресами в интернете компаний, которые признаны экстремистскими организациями и чья деятельность запрещена в России. Однако отмечалось, что деятельность Meta Platforms признана запрещенной по решению Тверского суда от 21 марта, но его действие не распространяется на отношения, которые возникли ранее.

В начале апреля сразу две крупнейшие ассоциации пищевиков — «Руспродсоюз» и «Русбренд» попросили власти пояснить, могут ли они использовать упаковку, на которой есть указание на Facebook и Instagram.

Тогда юрист рассказала «Известиям», что за использование логотипов соцсетей в публичном пространстве юридических лиц могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей. Статья 20.3 КоАП запрещает символику экстремистских организаций, не говоря о том, что любые трансакции в пользу Meta чреваты привлечением к уголовной ответственности, добавила она. Речь идет о ст. 282.3 УК — «Финансирование экстремистской деятельности».

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