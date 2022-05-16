Новым премьер-министром Франции назначат Элизабет Борн

Новым премьер-министром Франции будет назначена Элизабет Борн. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что Борн находится в Елисейском дворце, назначение ее на должность состоится до 20:00 (21:00 мск) 16 мая.

Как замечает телеканал, Борн станет второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра. До нее данный пост занимала Эдит Крессон (с 1991 по 1992 годы).

Элизабет Борн с 2019 по 2020 год занимала должность министра комплексных экологических преобразований Франции, с 2020 года была министром труда, занятости и интеграции.

Ранее в этот день сообщалось, что премьер-министр Франции Жан Кастекс подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, после чего покинул Елисейский дворец. Позже пресс-служба Елисейского дворца подтвердила подачу премьером прошения об отставке и сообщила, что Макрон его принял.