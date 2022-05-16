Оборот общепита Псковской области в марте превысил 0,5 млрд рублей

В Псковской области оборот сферы общественного питания в марте составил 553 млн рублей. Этот показатель вырос на 5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а в I квартале этого года он увеличился на 109% к уровню соответствующего периода прошлого года, сообщили в Псковстате Псковской ленте новостей.

В ведомстве отметили, что рестораны, бары, кафе, закусочные и столовые играют важную роль в организации потребления и отдыха жителей города.

Тем временем в городе 16 мая стартовал сезон летних веранд. По словам первого замглавы городской администрации Ирины Ивановой, которые приводит Псковское агентство информации, пока веранд меньше, чем было в прошлом году, всего 12, но будут открываться и новые.

По предварительным данным, сезон продлится до 15 сентября. Решение о его окончании будет приниматься в соответствии с погодными условиями.