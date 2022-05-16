Прямой эфир
Мир
Президент Франции поддержал намерение Швеции вступить в НАТО
Политика
Встреча лидеров стран ОДКБ в Москве завершилась
Мир
Украинские спецслужбы подорвали фугас с аммиачной селитрой в ДНР
Мир
На Украине заявили об отсутствии помощи от НАТО
Мир
В МО РФ сообщили о достижении договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»
Мир
Пенсионер погиб под Херсоном в результате обстрела со стороны ВСУ
Мир
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле
Экономика
Курс доллара опустился до 63 рублей
Мир
Орбан заявил об эффективности санкций против РФ «только на бумаге»
Мир
Новым премьер-министром Франции назначат Элизабет Борн
Политика
Госдума приняла решение о выходе РФ из конференции Балтийского моря

Оборот общепита Псковской области в марте превысил 0,5 млрд рублей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области оборот сферы общественного питания в марте составил 553 млн рублей. Этот показатель вырос на 5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а в I квартале этого года он увеличился на 109% к уровню соответствующего периода прошлого года, сообщили в Псковстате Псковской ленте новостей.

В ведомстве отметили, что рестораны, бары, кафе, закусочные и столовые играют важную роль в организации потребления и отдыха жителей города.

Тем временем в городе 16 мая стартовал сезон летних веранд. По словам первого замглавы городской администрации Ирины Ивановой, которые приводит Псковское агентство информации, пока веранд меньше, чем было в прошлом году, всего 12, но будут открываться и новые.

По предварительным данным, сезон продлится до 15 сентября. Решение о его окончании будет приниматься в соответствии с погодными условиями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022