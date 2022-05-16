В Госдуме оценили влияние продажи McDonald's в РФ на бизнес-показатели

Верно подобранная ниша и правильное название могут серьезно улучшить бизнес-показатели. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, комментируя решение McDonald's продать бизнес в РФ и возобновление работы сети под новым брендом.

По словам политика, продажа этой сети ресторанов быстрого питания в России и их открытие с новым названием в краткосрочной перспективе отразится на бизнесе, поскольку McDonald's «при всем неоднозначном отношении» к нему — мировой бренд, который сам по себе привлекает внимание потребителя.

«Уберите название, и это отразится на посещаемости. Не думаю, что народ совсем перестанет ходить, но продажи упадут. Восстановятся или улучшат ли они свои результаты со временем — это зависит от качества менеджмента сети. В переломные времена верно подобранная ниша, правильное название могут серьезно улучшить бизнес-показатели. Россия — прагматичная страна, мы не занимаемся охотой на ведьм. Нам важны рабочие места, нам важны налоговые поступления», — подчеркнул Нифантьев.

Ранее в этот день президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал «Известиям», что новое название ресторанов McDonald's в России будет максимально приближено к имени американской сети, например, это может быть «ДакМак».

16 мая СМИ со ссылкой на McDonald's заявили, что сеть уходит с российского рынка и продает бизнес в стране местному покупателю. Это приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг McDonald's. При этом фастфуд-сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

Источник, близкий к McDonald's, рассказал «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих российских партнеров. Он возобновит операционную деятельность на территории страны под новым брендом. Сеть не сократится, будут работать все рестораны, добавил источник.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров по поводу продажи бизнеса. Решение о продаже достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

До марта 2022 года сеть развивала в стране около 800 заведений. В России в системе компании работает более 62 тыс. человек, всем им сохранили зарплату.

Зарубежные компании начали приостанавливать бизнес в РФ на фоне новых санкций стран Запада, которые были введены из-за начала с 24 февраля спецоперации Москвы по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».