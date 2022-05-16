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Минобрнауки предложило временно изменить экзамен для иностранцев при получении ВНЖ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Минобрнауки РФ предложило разрешить сдачу только устной части экзамена при получении вида на жительство для иностранцев на период действия специальной операции по защите Донбасса и новых санкционных ограничений. Приказ об этом размещен на федеральном правовом портале правовых актов 16 мая.

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Отмечается, что законопроект разработан согласно поручению заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

«Проект разработан в целях освобождения на период действия специальной операции и новых санкционных ограничений иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и желающих оформить правовой статус на территории РФ, от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, предусмотрев только устную часть экзамена», — указано в пояснительной записке проекта.

4 апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении права оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированных иностранных специалистов и членов их семей. Как отмечается в пояснительных материалах, инициатива касается тех иностранных специалистов, которых работают в России не менее двух лет, отчисляют все необходимые налоговые вычеты в адрес РФ и уже обладают видом на жительство.

5 апреля Госдума также приняла в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», который внес на рассмотрение президент России Владимир Путин. Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

1 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям», каким образом беженцам из Украины возможно получить гражданство России в упрощенном порядке. По прошествии восьми месяцев пребывания в Российской Федерации по разрешению иностранец может готовить документы для получения вида на жительство. По прошествии пяти лет после получения ВНЖ человек может подать заявление на приобретение гражданства.

Ранее, 25 января, в МВД РФ сообщили, что более 735 тыс. иностранцев стали гражданами России по итогам 2021 года. Это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.

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