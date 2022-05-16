Минобрнауки предложило временно изменить экзамен для иностранцев при получении ВНЖ

Минобрнауки РФ предложило разрешить сдачу только устной части экзамена при получении вида на жительство для иностранцев на период действия специальной операции по защите Донбасса и новых санкционных ограничений. Приказ об этом размещен на федеральном правовом портале правовых актов 16 мая.

Отмечается, что законопроект разработан согласно поручению заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

«Проект разработан в целях освобождения на период действия специальной операции и новых санкционных ограничений иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и желающих оформить правовой статус на территории РФ, от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, предусмотрев только устную часть экзамена», — указано в пояснительной записке проекта.

4 апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении права оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированных иностранных специалистов и членов их семей. Как отмечается в пояснительных материалах, инициатива касается тех иностранных специалистов, которых работают в России не менее двух лет, отчисляют все необходимые налоговые вычеты в адрес РФ и уже обладают видом на жительство.

5 апреля Госдума также приняла в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», который внес на рассмотрение президент России Владимир Путин. Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

1 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям», каким образом беженцам из Украины возможно получить гражданство России в упрощенном порядке. По прошествии восьми месяцев пребывания в Российской Федерации по разрешению иностранец может готовить документы для получения вида на жительство. По прошествии пяти лет после получения ВНЖ человек может подать заявление на приобретение гражданства.

Ранее, 25 января, в МВД РФ сообщили, что более 735 тыс. иностранцев стали гражданами России по итогам 2021 года. Это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.