Премьер-министр Франции Кастекс подал прошение об отставке

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Об этом 16 мая сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«Жан Кастекс покинул Елисейский дворец, после того как передал прошение об отставке Эммануэлю Макрону», — говорится в сообщении.

Позже пресс-служба Елисейского дворца подтвердила подачу премьером прошения об отставке и сообщила, что Макрон его принял.

«Жан Кастекс подал просьбу об отставке правительства президенту республики, который ее принял. До назначения нового правительства Кастекс и министры будут временно исполнять свои обязанности», — говорится в заявлении Елисейского дворца, поступившем в парижское бюро ТАСС.

9 мая сообщалось, что апелляционный суд Парижа признал бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона виновным в растрате государственных средств, соучастии и сокрытии нецелевого использования корпоративных активов и приговорил к году тюремного заключения.