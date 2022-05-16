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Премьер-министр Франции Кастекс подал прошение об отставке

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Aurelien Morissard
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Премьер-министр Франции Жан Кастекс подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Об этом 16 мая сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

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«Жан Кастекс покинул Елисейский дворец, после того как передал прошение об отставке Эммануэлю Макрону», — говорится в сообщении.

Позже пресс-служба Елисейского дворца подтвердила подачу премьером прошения об отставке и сообщила, что Макрон его принял.

«Жан Кастекс подал просьбу об отставке правительства президенту республики, который ее принял. До назначения нового правительства Кастекс и министры будут временно исполнять свои обязанности», — говорится в заявлении Елисейского дворца, поступившем в парижское бюро ТАСС.

9 мая сообщалось, что апелляционный суд Парижа признал бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона виновным в растрате государственных средств, соучастии и сокрытии нецелевого использования корпоративных активов и приговорил к году тюремного заключения.

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