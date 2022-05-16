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На Украине заявили об отсутствии помощи от НАТО

Кулеба заявил, что НАТО как организация ничего не сделало для помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Diego Herrera
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НАТО как организация ничего не сделало для помощи Украине. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агенству Bloomberg.

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«Мы благодарны союзникам, которые представляют часть альянса, мы никогда не забудем, как они нам помогли. Но НАТО как альянс не сделало ничего», — сказал он.

По словам министра, Украине помог Евросоюз, который ввел экономические санкции против России, предоставил экономическую и военную поддержку стране.

«А НАТО только смогло выражать различные уровни обеспокоенности в заявлениях», — заключил Кулеба.

Днем ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать поставки военной помощи Украине. Он отметил, что Киеву необходимо продолжать оказывать военную помощь, чтобы Украина смогла «достичь победы на поле боя».

7 мая генеральный секретарь НАТО отметил, что альянс планирует и дальше помогать Киеву, но не станет стороной конфликта. Кроме того, он заявил о намерении не допустить эскалацию геополитического кризиса и вовлечение в него других государств.

8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что, продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта. При этом она указала на то, что Североатлантический альянс уже давно воюет «на стороне и руками Украины».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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