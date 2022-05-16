Когда McDonald's уходит из России

Исполнительный директор сети ресторанов быстрого питания McDonald's Крис Кемпчински сообщил об уходе компании с российского рынка и продаже бизнеса в РФ. Соответствующее заявление содержится в письме франшизам, выдержки из которого 16 мая приводит The New York Times.

Отмечается, что поводом для ухода McDonald's из России стала невозможность дальше «игнорировать кризис», обострившийся из-за спецоперации Москвы по защите Донбасса.

В заявлении Кемпчински подчеркивается, что в приоритеты компании входит «стремление к тому, чтобы сотрудники McDonald's в России продолжали получать оплату до закрытия любой сделки, а также чтобы сотрудники могли в будущем работать с любым потенциальным покупателем». Отмечается также, что фастфуд-сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

McDonald's собирается продать бизнес местному покупателю. Это означает, что использовать имя, логотип или брендинг компании на российском рынке больше будет нельзя.

McDonald's вернется к работе в России под новым брендом

Вместе с тем источник «Известий», близкий к компании, заявил, что McDonald's договорился о передаче бизнеса с одним из своих российских партнеров, который возобновит операционную деятельность на территории страны под новым брендом.

Это, по его словам, позволит сохранить не только все рабочие места, но и уникальные технологии, ноу-хау и все прочие активы компании.

«Менеджмент также останется. Это решение достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов», — рассказал он.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров. Там отметили, что решение MacDonald's можно было бы назвать цивилизованным и оптимальным, если не принимать во внимание политизированное заявление головной компании.

В ведомстве заверили, что менеджменту компании, который останется работать в России, будет оказана вся необходимая поддержка в возобновлении работы ресторанов и отлаживании бизнес-процессов.

Позиция Госдумы и экспертов по уходу McDonald's из России

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, комментируя «Известиям» решение McDonald's об уходе из России, заявил, что истинной причиной такого решения стали антироссийские санкции и русофобская истерия Запада.

«Ни одна компания, стабильно работающая с прибылью, не будет уходить с рынков без веских на то причин. Для McDonald's, как и для десятков иностранных компаний, российский рынок ценен и важен, однако условия, в которые поставлен иностранный бизнес западными санкциями и западной общественной русофобской истерией, заставляют их делать этот выбор для сохранения прибыли в западном сегменте рынков», — подчеркнул он.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко также согласился с мнением о политизированности решения McDonald's по уходу из России. Еще одним фактором стало то, что многие рестораны сети в РФ, несмотря на прежние заявления руководства головного офиса McDonald's, продолжают работать. Речь в данном случает идет в основном о франчайзи — то есть ресторанах, владельцами которых являются отечественные сети. Однако по внутренним документам McDonald's франчайзи обязаны полностью соблюдать политику компании, в том числе в плане репутации.

«Потому компания и «забирает» логотип, название и так далее — чтобы российские франчайзи не продолжали пользоваться интеллектуальной собственностью McDonald's, когда он уйдет из РФ», — объяснил Самойленко.

Как может быть продан бизнес McDonald's в России

Советник практики M&A и венчурных сделок юридической фирмы BGP Litigation Алена Рыбальченко объяснила «Известиям», что продажа бизнеса обычно происходит либо путем share deal (продажа юридического лица), либо путем asset deal (продажа активов). В первом случае название юрлица меняется до сделки (либо предусмотрены соответствующие обязательства покупателя по смене наименования в договоре купли-продажи) и выводятся из периметра сделки права на логотип и меню, например, при передаче их прежнему собственнику до сделки.

В случае продажи активов происходит отчуждение объектов недвижимости и оборудования или права их аренды. Также переходят права и обязанности по договорам с поставщиками и иными контрагентами, имеющими существенное значение для осуществления операционной деятельности, переводится персонал.

«Использование данной модели применительно к такой компании, как McDonald's, не выглядит привлекательным, так как McDonald's является одним из лидеров по количеству объектов недвижимости, находящихся в его собственности или аренде в России, и передача прав на такие объекты потребует большего количества времени и трудозатрат, нежели чем продажа юрлица», — добавила Рыбальченко.

Закрытие ресторанов McDonald's в России

McDonald's объявил, что приостановит работу в России 14 марта. Решение в сети объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

При этом часть ресторанов сети продолжает работать по франшизе. Одна из таких точек находится на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

В мае знакомые с ситуацией источники рассказали «Известиям», что компания может возобновить работу в России под другим брендом. До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений.