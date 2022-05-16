Прямой эфир
Мир
Президент Франции поддержал намерение Швеции вступить в НАТО
Политика
Встреча лидеров стран ОДКБ в Москве завершилась
Мир
Украинские спецслужбы подорвали фугас с аммиачной селитрой в ДНР
Мир
На Украине заявили об отсутствии помощи от НАТО
Мир
В МО РФ сообщили о достижении договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»
Мир
Пенсионер погиб под Херсоном в результате обстрела со стороны ВСУ
Мир
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле
Экономика
Курс доллара опустился до 63 рублей
Мир
Орбан заявил об эффективности санкций против РФ «только на бумаге»
Мир
Новым премьер-министром Франции назначат Элизабет Борн
Политика
Госдума приняла решение о выходе РФ из конференции Балтийского моря

Порядка 6 т хлеба купили жители Рязани на ярмарках выходного дня

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязани идет активная торговля на ярмарках выходного дня. Так, 14 мая на точках торговли подобного рода на 260 местах работали 166 местных производителей. Речь идет о фермерах, предпринимателях и местных жителях, у которых есть подсобные хозяйства.

Как уточняет РИА «7 новостей», рязанцы купили 9,2 т мяса и полуфабрикатов из мяса, 7 т молока и молочных продуктов, 6 т хлеба, 0,1 т рыбы, 2,7 т овощей, 0,4 т продуктов пчеловодства и меда.

В следующий раз ярмарки выходного дня откроются в Рязани 21 мая. Торговые места оборудуют у ЦНТИ, КДЦ «Октябрь», ТЦ «КИТ», а также на улице Дзержинского.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022