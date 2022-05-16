Порядка 6 т хлеба купили жители Рязани на ярмарках выходного дня

В Рязани идет активная торговля на ярмарках выходного дня. Так, 14 мая на точках торговли подобного рода на 260 местах работали 166 местных производителей. Речь идет о фермерах, предпринимателях и местных жителях, у которых есть подсобные хозяйства.

Как уточняет РИА «7 новостей», рязанцы купили 9,2 т мяса и полуфабрикатов из мяса, 7 т молока и молочных продуктов, 6 т хлеба, 0,1 т рыбы, 2,7 т овощей, 0,4 т продуктов пчеловодства и меда.

В следующий раз ярмарки выходного дня откроются в Рязани 21 мая. Торговые места оборудуют у ЦНТИ, КДЦ «Октябрь», ТЦ «КИТ», а также на улице Дзержинского.