Археологи изучили уникальное древнее поселение в Удмуртии

Группа ученых и энтузиастов изучила уникальное древнее поселение, расположенное на реке Кырыкмас в Удмуртии. Об этом сообщает агентство по госохране объектов культурного наследия (ОКН) республики.

Единственное на сегодняшний день городище на Кырыкмасе носит название Заборьинское (Чертово). Оно известно преимущественно по кратким заметкам в краеведческой литературе второй половины XIX – начала XX веков.

«В каждом районе Удмуртии есть свои «медвежьи углы», в которые практически или никогда не ступали берцы археолога. В Сарапульском и Киясовском районах таким местом является река Кырыкмас, на берегах которой очень часто попадаются кости ископаемых животных, но практически отсутствуют археологические находки», — цитирует сообщение агентства по госохране объектов ОКН ИА «Сусанин».

Памятник археологии занимает один из мысов высокой коренной террасы реки и находится под густым лесом.