«Единая Россия» внесла законопроект о невыполнении постановлений ЕСПЧ после 16 марта

В России не будут исполняться постановления Европейского cуда по правам человека (ЕСПЧ), которые были вынесены после 16 марта. Соответствующий законопроект, принятый группой сенаторов и депутатов от фракции «Единая Россия» и внесенный в Государственную думу, опубликовали в понедельник, 16 мая, в думской электронной базе данных.

«На основании ст. 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», — говорится в документе.

В пояснительной записке сообщается о предложении установить предельный срок исполнения в России постановлений ЕСПЧ, который будет опираться на дату принятия Комитетом министров Совета Европы (СЕ) решения о прекращении членства Российской Федерации в Совете Европы. Кроме того, нужно обратить внимание на то, что вынесенные после 16 марта текущего года постановления суда не подлежат исполнению на территории России.

Также для обеспечения защиты прав россиян документом утверждается, что до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура России вправе выплачивать денежную компенсацию заявителю по постановлениям ЕСПЧ, которые были вынесены до 16 марта.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал журналистам, что такое решение поспособствует защите прав граждан России и исключит создание «вакуума» в исполнении решений».

«Вносятся изменения в отдельные положения процессуального законодательства Российской Федерации, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами, на основании постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами», — подчеркнул Крашенинников.

15 марта депутат Государственной думы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал, что РФ выходит из СЕ по ее собственной инициативе, отметил, что решение является взвешенным и обдуманным. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Совет Европы давно стал инструментом пропаганды НАТО.

Тогда же в Министерстве иностранных дел РФ сказали, что выход страны из совета не повлияет на права и свободы россиян. В российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека, подчеркнули в ведомстве.

В МИД России отметили, что выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека продолжится, «если они не противоречат Конституции Российской Федерации».

24 февраля РФ объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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