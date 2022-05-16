Ушла из жизни звезда фильма «Небо Москвы» Нина Мазаева

В возрасте 100 лет ушла из жизни российская актриса театра и кино Нина Мазаева. Об этом 16 мая сообщила директор Дома ветеранов сцены имени М. Г. Савиной Наталья Чибирева, где последние годы и жила актриса.

«Она слабенькая уже была, сильно сдала после 100-летия. Умерла у нас. У нас все мечтают умереть в своей постели», — цитируют ее «Невские новости».

Мазаева родилась 27 декабря 1921 года в Новосибирской области, окончила среднюю школу в Красноярке, после чего поступила на актерский факультет ВГИКа в Москве. Закончила она его с отличием, правда обучение затянулось из-за начавшейся войны.

Заслуженная артистка РСФСР была известна по легендарным фильмам 1944 года «Небо Москвы», а также «Вам и не снилось...» 1980 года. Мазаева также сыграла множество ролей и на театральной сцене. В мае 1954 года она была принята в театр «На Литейном», где служила до перевода в театр имени Ленинского комсомола в феврале 1987 года.

Как отмечает издание, близкие люди и коллеги отзывались о Мазаевой как о порядочном человеке и профессионале своего дела. До конца своих дней актриса сохраняла ясность ума и участвовала в общественной жизни города. Отмечается, что она стала первой петербурженкой, вакцинировавшейся от COVID-19 в своей возрастной категории.