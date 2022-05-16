Прямой эфир

Ушла из жизни звезда фильма «Небо Москвы» Нина Мазаева

На 101-м году жизни скончалась заслуженная артистка Нина Мазаева
0
Фото: Мосфильм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В возрасте 100 лет ушла из жизни российская актриса театра и кино Нина Мазаева. Об этом 16 мая сообщила директор Дома ветеранов сцены имени М. Г. Савиной Наталья Чибирева, где последние годы и жила актриса.

«Она слабенькая уже была, сильно сдала после 100-летия. Умерла у нас. У нас все мечтают умереть в своей постели», — цитируют ее «Невские новости».

Мазаева родилась 27 декабря 1921 года в Новосибирской области, окончила среднюю школу в Красноярке, после чего поступила на актерский факультет ВГИКа в Москве. Закончила она его с отличием, правда обучение затянулось из-за начавшейся войны.

Заслуженная артистка РСФСР была известна по легендарным фильмам 1944 года «Небо Москвы», а также «Вам и не снилось...» 1980 года. Мазаева также сыграла множество ролей и на театральной сцене. В мае 1954 года она была принята в театр «На Литейном», где служила до перевода в театр имени Ленинского комсомола в феврале 1987 года.

Как отмечает издание, близкие люди и коллеги отзывались о Мазаевой как о порядочном человеке и профессионале своего дела. До конца своих дней актриса сохраняла ясность ума и участвовала в общественной жизни города. Отмечается, что она стала первой петербурженкой, вакцинировавшейся от COVID-19 в своей возрастной категории.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022