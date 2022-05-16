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Президент Франции поддержал намерение Швеции вступить в НАТО

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение Швеции о вступлении в НАТО. Об этом 16 мая сообщил телеканал BFM.

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«После официального объявления о заявке Швеции на членство в НАТО число реакций увеличивается. В понедельник днем ​​президент Эммануэль Макрон заявил, что он «полностью» поддерживает такой подход», — отмечает телеканал.

16 мая правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Накануне Финляндия приняла такое же официальное решение.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя действия стран, заявил, что их вступление в НАТО не несет угроз для России. Однако он подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на их территории вызовет ответную реакцию Москвы.

В этот же день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уточнил, что Швеция и Финляндия должны пройти все этапы вступления в НАТО, после чего российская сторона будет анализировать последствия. Он также отметил, что безопасность в этих странах с таким решением не укрепится, а намерение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

15 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к Североатлантическому альянсу якобы поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан. В то же время глава шведской Левой партии Нуши Дадгостар считает, что это, наоборот, может поставить под угрозу национальную безопасность страны.

Ранее, 13 мая, экс-советник президента Франции Анри Гено заявил, что вступление новых стран в Североатлантический альянс следует прекратить. По его мнению, принимая в НАТО государства Восточной Европы, США и Евросоюз способствовали превращению альянса в антироссийскую организацию. По его словам, Вашингтон и Брюссель таким образом создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн».

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