Юрист назвала возможные схемы продажи McDonald's в России

Советник практики M&A и венчурных сделок юридической фирмы BGP Litigation Алёна Рыбальченко в понедельник, 16 мая, рассказала «Известиям» о возможных схемах продажи сети ресторанов быстрого питания McDonald's («Макдоналдс») в России.

По словам эксперта, продажа бизнеса обычно происходит либо путем share deal, когда осуществляется продажа юридического лица, либо путем asset deal (продажа активов). При продаже юрлица меняется его название до сделки (либо предусмотрены соответствующие обязательства покупателя по смене наименования в договоре купли-продажи) и выводятся из периметра сделки права на логотип и меню — например, при передаче их прежнему собственнику до сделки.

«При продаже юрлица отсутствует необходимость в переоформлении трудовых отношении, прав на объекты недвижимости, договоров с поставщиками, так как указанные права и обязанности остаются за продаваемым юрлицом без изменений. Следует отметить, что по общему правилу новый собственник юрлица приобретает в составе юрлица как его активы, так и его долги», — пояснила специалист.

В случае продажи активов, то есть использовании модели asset deal, происходит отчуждение объектов недвижимости и оборудования или права их аренды. Также переходят права и обязанности по договорам с поставщиками и иными контрагентами, имеющими существенное значение для осуществления операционной деятельности, переводится персонал.

«Использование данной модели применительно к такой компании, как «Макдоналдс» не выглядит привлекательным, так как «Макдоналдс» является одним из лидеров по количеству объектов недвижимости, находящихся в его собственности или аренде в России, и передача прав на такие объекты потребует большего количества времени и трудозатрат, нежели чем продажа юрлица», — добавила Рыбальченко.

Об уходе McDonald's с российского рынка стало известно ранее 16 мая. Как подчеркнул исполнительный директор компании Крис Кемпчински, руководство больше не может игнорировать кризис, обострившийся из-за спецоперации РФ по защите Донбасса. McDonald's планирует продать свой бизнес местному покупателю, это «деархивирует» рестораны, что приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг компании. При этом фастфуд-сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

Источник, близкий к McDonald's, рассказал «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих российских партнеров. Он возобновит операционную деятельность на территории страны под новым брендом. По данным источника, сеть не сократится, будут работать все рестораны.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщил, что новое название ресторанов McDonald's в РФ будет максимально приближено к имени американской сети — например, это может быть «ДакМак».

«Макдоналдс» объявил о приостановке работы в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

Зарубежные компании начали приостанавливать бизнес в РФ на фоне новых санкций стран Запада, которые были введены из-за начала с 24 февраля операции Москвы по защите мирного населения в Донбассе.