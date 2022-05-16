Около 220 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное

Почти 220 человек, включая 40 детей, эвакуированы 16 мая из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«В течение дня 16 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 219 человек, среди них 40 детей», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

В настоящее время граждане размещены в развернутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с украинскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе достигнута договоренность о вывозе раненых.

В районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медучреждение в Новоазовске в ДНР.

Также в понедельник основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что заблокированные на «Азовстали» украинские военные вышли на представителей ДНР с инициативой о начале ведения переговоров.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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