Латвия официально уведомила Россию о приостановке соглашения по памятникам

Министерство иностранных дел Латвии официально уведомило посольство РФ о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора о мемориальных сооружениях и памятниках. Об этом сообщил в понедельник, 16 мая, глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

«Направил ноту в посольство России о приостановке действия статьи 13-й соглашения между правительствами Латвийской Республики и Российской Федерации о социальной защите военных пенсионеров РФ и членов их семей (документ регламентирует содержание мемориальных сооружений и памятников. — Ред.)», — написал Ринкевичс на странице в Twitter.

Ранее, 12 мая, сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает приостановку действия данного двустороннего договора. Таким образом, власти страны фактически разрешили снос монумента Освободителям Риги, который находился под охраной соглашения. 13 мая рижская дума приняла решение начать подготовку к сносу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, назвала правительство страны вурдалаками.

На защиту памятника также встало латвийское движение Tautas kalpi («Слуги народа»). Основатель организации Айварс Сманс 16 мая рассказал «Газете.Ru», что в Рижский административный районный суд был направлен иск, оспаривающий решение о сносе монумента. Само событие он назвал «резонансным», отметив, что власти прежде должны спросить мнение горожан — русских, латышей и представителей других национальностей, которые мирно жили все эти столетия.

Кроме того, Сманс обратил внимание на юридические казусы: рижская дума приняла решение о сносе памятника 13 мая, а действовать закон, который Сейм Латвии одобрил 12 мая, начал только 16 мая.

Очередные прения в Латвии из-за памятника советским воинам, погибшим при освобождении Риги, разгорелись в этом году в преддверии Дня Победы. Множество жителей пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы.

Еще в прошлом году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А с 31 марта сейм в срочном порядке утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, запрещается проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника советским солдатам, а также отмечать памятные даты, связанные с боевыми операциями и победами Красной армии.