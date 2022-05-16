Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе «Рено»

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 16 мая, сообщил, что на московском заводе «Рено» будет сохранено производство и рабочие места.

Также там будет возобновлено производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», пишет Pravda.Ru.

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Renault. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. <…> Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников», — цитирует градоначальника агентство городских новостей «Москва».

По словам чиновника, основным технологическим партнером возрожденного московского автомобильного завода «Москвич» станет «КаМАЗ». На первом этапе власти намерены организовать производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в перспективе же это могут быть и электромобили, пишет НСН.

«Кроме того, совместно с «КаМАЗом» и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов», — отметил мэр.

Собянин напомнил, что завод, расположенный на Волгоградском проспекте, имеет большую историю, отмечает телеканал «Звезда». Так, предприятие начинало с производства машин Ford около 100 лет назад. В течение десятилетий там выпускались отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с Renault, и с его конвейера сходили Logan, Duster и Sandero.

«В 2022 году мы откроем новую страницу в истории «Москвича», — заключил Собянин.

Ранее в этот день Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Все сделки по передаче акций Правительству Москвы и АвтоВАЗу были одобрены Федеральной антимонопольной службой РФ, отмечает Life.ru.

Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АвтоВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах АвтоВАЗа.

Также АвтоВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке, сообщает «Ридус». Также российские ремцентры умеют обслуживать автомобили и других автобрендов, которые ушли из страны из-за санкций, отмечает телеканал «360».

Как отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, «НАМИ» имеет большой опыт в автомобильной промышленности и современную научно-исследовательскую базу, пишет РИАМО.

23 марта компания Renault приняла решение о приостановке производственной деятельности завода в Москве, напоминает RT.