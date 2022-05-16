Ребенок сорвался с тарзанки в детском парке в Липецке

В Липецке шестилетний мальчик упал с двухметровой тарзанки. Инцидент произошел в детском парке «Сканди». Ребенку оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.

В городском управлении по делам ГО и ЧС GOROD48 рассказали, что всего в первые дни мая было зарегистрировано четыре происшествия с детьми. Так, на детской площадки семилетний мальчик сорвался с горки, он госпитализирован в областную больницу. У рынка «Чеснок» шестилетняя девочка упала с самоката и потеряла сознание. И еще одна семилетняя девочка травмировалась на детской площадке.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в детском центре GREK Land трехлетняя девочка едва не погибла на батуте. Она госпитализирована с травмами в области грудной клетки. Мать ребенка написала заявление в полицию. Во время спуска с батута вокруг шеи ребенка обмотался канат.