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VK планирует запустить магазин приложений под названием RuStore

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Компания VK подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарного знака российского магазина приложений, который будет называться RuStore, следует из данных аналитической системы СПАРК.

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Согласно данным, VK планирует зарегистрировать три логотипа: на первом черными буквами написано само название товарного знака, на двух других рядом с названием будет изображен квадрат синего и черного цветов. В центре квадрата будут нарисованы три папки, передает ТАСС.

Днем ранее стало известно, что российский магазин приложений NashStore для устройств с системой Android стал доступен для скачивания. Его разрабатывали в качестве альтернативы сервису Google Play.

6 мая Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России. При этом пользователи сохранят доступ к ранее загруженным и купленным приложениям.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что американские магазины мобильных приложений Аpp Store и Google Play могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения. Он обратился к российским разработчикам с призывом создать отечественную альтернативу данным платформам, подчеркнув, что «у нас всё для этого есть, есть элементы экосистемы, которые нужно только доработать».

21 апреля Мишустин поручил Минцифры России обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств до 1 июня.

10 марта компания Google объявила, что на фоне санкций в России ограничили работу магазина приложений Google Play. Кроме того, из магазина, так же как и из AppStore, в связи с рестрикциями стали удалять некоторые приложения, в том числе российских банков.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято Москвой на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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