В Москве завершилась встреча лидеров стран ОДКБ, она прошла конструктивно. Об этом 16 мая заявил генсек организации Станислав Зась.

По его словам, в рамках саммита президент РФ Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе спецоперации по защите Донбасса. При этом вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ к этой военной операции не ставился и не обсуждался, подчеркнул генсек организации.

Ранее в этот день Путин отметил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Глава государства уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако, по его словам, только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, высказал мнение, что самая опасная тенденция на Украине — это попытки ее расчленения. По его словам, созданы «тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и «защитить» ее».

Путин объявил о начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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