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Липецк благоустроят по программе «5 шагов для городов»

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Липецк стал участником программы ВЭБ.РФ «5 шагов для городов». Это означает, что он получит средства на улучшение городской среды. Проекты могут предложить до 1 июля и сами жители.

Как уточняет Lipetskmedia, программа включает в себя разделы «Город рядом» по созданию комфортной среды рядом с домом, «Сохрани планету» по повышению устойчивости к процессам, связанным с изменением климата, «Вдохни жизнь» по расширению возможностей использования городских пространств, «Добавь энергии» по созданию условий для формирования здорового образа жизни и «Собери своих» по открытию возможностей для творчества.

Ранее сообщалось, что разработчики мастер-плана благоустройства территории рек Липовка и Воронеж организовали интернет-голосование «Сердце Липецка». Участники выбирали самое главное место города. Большинство проголосовали за то, что «сердцем Липецка» является Нижний парк.

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