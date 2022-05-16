Липецк благоустроят по программе «5 шагов для городов»

Липецк стал участником программы ВЭБ.РФ «5 шагов для городов». Это означает, что он получит средства на улучшение городской среды. Проекты могут предложить до 1 июля и сами жители.

Как уточняет Lipetskmedia, программа включает в себя разделы «Город рядом» по созданию комфортной среды рядом с домом, «Сохрани планету» по повышению устойчивости к процессам, связанным с изменением климата, «Вдохни жизнь» по расширению возможностей использования городских пространств, «Добавь энергии» по созданию условий для формирования здорового образа жизни и «Собери своих» по открытию возможностей для творчества.

Ранее сообщалось, что разработчики мастер-плана благоустройства территории рек Липовка и Воронеж организовали интернет-голосование «Сердце Липецка». Участники выбирали самое главное место города. Большинство проголосовали за то, что «сердцем Липецка» является Нижний парк.