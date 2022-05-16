Генпрокуратура Молдавии получила список надевших георгиевскую ленту депутатов

В Молдавии полиция передала в Генпрокуратуру список депутатов парламента, которые надели в День Победы запрещенную законом георгиевскую ленту. Протоколы составлены в отношении 17 парламентариев.

«К нам поступили протоколы из полиции, в настоящее время они анализируются в соответствии с действующим законодательством, после чего решение будет приниматься в каждом конкретном случае», — сообщила ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Мариана Керпек.

По словам главы генерального комиссариата полиции республики Виорела Чернэуцяну, всего 9 мая правоохранители зафиксировали нарушения запрета на георгиевскую ленту со стороны 300 человек. В отношении граждан будут выписаны штрафы. Протоколы на депутатов переданы в Генпрокуратуру, так как их наказание возможно с разрешения парламента.

13 мая спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире Moldova 1 пригрозил наказанием депутатам, которые в День Победы носили георгиевскую ленточку. Тогда он заявил, что будет просить правоохранительные органы привлечь к ответственности этих людей.

20 апреля активисты из разных районов Молдавии собрались возле парламента республики в Кишиневе в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты.

Парламент Молдавии на заседании 14 апреля одобрил в финальном чтении запрет георгиевской ленточки. Согласно документу, предусмотрена ответственность за изготовление, сбыт, хранение для распространения и публичное использование георгиевской ленты и атрибутики с латинскими буквами V и Z. При этом, по словам главы юридической парламентской комиссии Олеси Стамате, запрет не касается ношения георгиевской ленты, когда она является частью награды. Позже глава Гагаузии (территориальное образование в составе Республики Молдова) Ирина Влах назвала такое решение правительства Молдавии ошибочным. Она считает, что тему запрета почетного символа отдельно взятая политическая группа должна была обсудить с гражданами.