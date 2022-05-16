Межрегиональные центры детской хирургии появятся в Хабаровске, Приморье, Якутии и Иркутской области

Создание Межрегионального центра детской хирургии (МРЦ) в Хабаровске планируется на базе двух медучреждений: детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича и Перинатального центра им. профессора Г.С. Постола. Помимо Хабаровска, МРЦ появятся в Приморье, Якутии и Иркутской области. Об этом объявили на конференции, посвященной 60-летию кафедры детской хирургии Дальневосточного государственного медуниверситета.

«В ДФО планируется создать несколько детских центров. Наша главная задача — чтобы детей не приходилось направлять для лечения в центральную часть России. Сложные операции можно и нужно делать здесь: высококвалифицированные кадры есть, медорганизации укомплектованы оборудованием. Уровень оказания помощи по сложным операциям в России разнится и зависит об количества операций. Когда хирурги больниц проводят, например, менее 5–6 операций в год по редким заболеваниям, они не находятся в тонусе, нет мышечной памяти, которая формируется при регулярной практике. В том числе для этого мы приняли решение о концентрации пациентов по патологиям в больницах», — рассказал на конференции главный детский хирург России, профессор Дмитрий Морозов.

«Межрегиональный центр детской хирургии планируется открыть в Хабаровском крае на базе двух медицинских организаций: детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича и Перинатального центра. Это позволит маленьким пациентам получать необходимое оперативное лечение в пределах ДФО, а также сократить период реабилитации после вмешательства», — добавил зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

По словам Светланы Чупшевой, речь идет не о новом строительстве, а о модернизации существующих больниц, их дооснащении, повышении квалификации медицинского персонала, совершенствовании маршрутизации пациентов.

«Все эти вопросы мы обсуждаем непосредственно с самими врачами. В конце мая при поддержке Агентства стартует серия деловых игр для врачей из всех 11 дальневосточных регионов. Укрепление сотрудничества между субъектами в области медицины будет полезно не только врачам и их пациентам. Оно важно и для общего социально-экономического развития регионов, для повышения привлекательности территорий в глазах местных жителей», — подчеркнула Светлана Чупшева в приветственном адресе к участникам конференции.

Планируется, что региональные МРЦ будут специализироваться по конкретным редким патологиям. В хабаровской больнице имени Пиотровича сейчас проводят 4 тыс. операций в год, а в Перинатальном центре в отделении новорожденных — 457. С появлением центра один специалист будет выполнять около 20 операций в год вместо пяти, что в итоге скажется на качестве оказания медицинской помощи.

С инициативой создания МРЦ к Владимиру Путину в декабре прошлого года обратилась гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Концепция разработана общероссийской общественной организацией «Российская Ассоциация детских хирургов» и является частью Национальной социальной инициативы (НСИ), которую по поручению президента АСИ внедряет по всей стране.

Сейчас в административных центрах восьми федеральных округов отсутствуют медицинские организации, которые могли бы оказать методическую, консультативную, лечебно-эвакуационную поддержку детским больницам регионов. В результате большинство сложных пациентов получают лечение только в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Более того, показатели детской смертности значительно увеличиваются при движении от западной границы страны на восток. Детская смертность в ДФО более чем на 70 % превышает этот показатель в СЗФО.