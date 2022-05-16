Марго Робби может сняться в «Пиратах Карибского моря» вместо Джонни Деппа

В шестой части франшизы «Пираты Карибского моря» персонажа Джонни Деппа может заменить Марго Робби. В комментарии изданию The Wrap 15 мая продюсер серии кинокартин Джерри Брукхаймер заявил, что участие известного актера маловероятно.

«Но будущее еще не определено», — заявил Брукхаймер, отметив, что в настоящий момент у создателей в разработке находятся два сценария.

Так, согласно одному из них, в фильме появится Марго Робби, добавляет «Газета.Ru».

21 апреля стало известно, что актер Джонни Депп не собирается возвращаться к роли капитана Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». Выступая перед судом по иску экс-супруги Эмбер Херд, обвинившей актера в домашнем насилии, Депп, несогласный с этим, заявил, что претензии Херд разрушили его карьеру. Так, актер лишился контракта на шестую часть «Пиратов Карибского моря».

Однако Депп добавил, что не будет сниматься в новых частях франшизы, даже если киностудия Disney предложит ему $300 млн.

Депп и Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием».

Депп насилие по отношению к супруге отрицает и, в свою очередь, заявляет, что актриса сама поднимала на него руку. Кроме того, адвокаты актера сообщили о неверности Херд — якобы она изменяла ему с коллегой Джеймсом Франко и бизнесменом Илоном Маском.