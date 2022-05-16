Ввод жилья в России по итогам четырех месяцев вырос на 58% за год

За первые четыре месяца 2022 года было введено 37,6 млн кв. м жилья, что на 58% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин в понедельник, 16 мая.

«Сейчас стройка столкнулась с трудностями: это и вопросы с финансированием, и усложнение некоторых процессов. Но, несмотря на это, антикризисные меры и заделы прошлого года позволяют идти даже с опережением прошлогодних рекордных показателей», — отметил замглавы правительства.

Ранее в этот же день директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известиям», что в апреле доля ипотечных заявок на покупку новостроек была на уровне 80%, а в первой половине мая снизилась до 39%. Эксперт считает, что такая динамика в случае ее сохранения во второй половине мая может негативно сказаться на объеме предложения в долгосрочной перспективе.

При этом сейчас выигрывают те застройщики, которые снижают цены, и те покупатели, которые знают, где приобрести недвижимость с дисконтом, поскольку как только спрос начнет восстанавливаться или снижаться, цены снова начнут активно расти, сказал он.

6 мая в компании «Циан» сообщили, что в Московском регионе в апреле спрос на новостройки уменьшился почти вдвое после рекордных показателей марта. Отмечалось, что после рекордных показателей марта, когда активность покупателей находилась на уровне конца 2020 года — периода ажиотажного спроса, — двукратное снижение числа сделок не выглядит катастрофично.