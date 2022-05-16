«Радио Свобода» грозит еще один штраф до 80 млн рублей за неудаление контента

Радиостанции «Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) грозит штраф размером до 80 млн рублей за отказ удалить со своего сайта запрещенный в РФ контент. Об этом ТАСС сообщили в 423-м мировом судебном участке, куда поступило 20 соответствующих протоколов об административном правонарушении, которые составил Роскомнадзор.

«В суд поступило 20 протоколов в отношении ООО «Радио «Свободная Европа / Радио Свобода», составленных по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»). В совокупности организации может грозить до 80 млн рублей штрафа», — сообщил собеседник агентства в судебном участке в понедельник, 6 мая.

На минувшей неделе мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода» на 12,8 млн рублей за неудаление данных, распространение которых запрещено в РФ, в том числе фейков о спецоперации России по защите мирного населения Донбасса.

26 апреля сообщалось, что в суд поступили 60 протоколов в отношении радиостанции, максимальный штраф по которым мог составить 240 млн рублей.

В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода» и к «Русской службе Би-би-си» в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.