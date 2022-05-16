Прямой эфир

«Радио Свобода» грозит еще один штраф до 80 млн рублей за неудаление контента

0
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Радиостанции «Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) грозит штраф размером до 80 млн рублей за отказ удалить со своего сайта запрещенный в РФ контент. Об этом ТАСС сообщили в 423-м мировом судебном участке, куда поступило 20 соответствующих протоколов об административном правонарушении, которые составил Роскомнадзор.

Вброшенная техника: как Россия борется с рассадниками фейков
И как удар по киевскому телецентру связан с с зачисткой Сети от продукции украинских «фабрик троллей»

«В суд поступило 20 протоколов в отношении ООО «Радио «Свободная Европа / Радио Свобода», составленных по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»). В совокупности организации может грозить до 80 млн рублей штрафа», — сообщил собеседник агентства в судебном участке в понедельник, 6 мая.

На минувшей неделе мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода» на 12,8 млн рублей за неудаление данных, распространение которых запрещено в РФ, в том числе фейков о спецоперации России по защите мирного населения Донбасса.

26 апреля сообщалось, что в суд поступили 60 протоколов в отношении радиостанции, максимальный штраф по которым мог составить 240 млн рублей.

В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода» и к «Русской службе Би-би-си» в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022