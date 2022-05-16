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Более 55 млн рублей потратят в Казани на оформление города цветами

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Власти Казани потратят на цветочно-ландшафтное оформление города 55 млн рублей в этом году. Об этом сообщил глава комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

По его словам, которые приводит ИА «Татар-информ», планируется оформить 59 улиц на площади порядка 19 тыс. кв. м. Цветники обустроят на проспекте Универсиады, Сибгата Хакима, улицах Пушкина, Лобачевского, Ершова и Оренбургском тракте.

Оформление площади Свободы обновят за счет высадки кустарников различных сортов и саженцев роз. На 13 улицах вдоль основных магистралей города вывесят около 1,5 тыс. цветочных кашпо. При их подготовке используют более 30 тыс. саженцев петуний и ампельных растений.

Также по традиции в этом году оформят цветами 24 объемных композиции, состоящих из 66 объемных цветочных фигур. Они установлены в разных частях Казани.

Высаживать цветы еще не начали из-за неблагоприятных погодных условий.

В общей сложности на благоустройство шести городских парков и скверов из бюджета Казани выделили дополнительно 738 млн рублей.

Inkazan.ru пишет, что в этом сезоне планируется открыть вторую очередь парка в жилом районе «Салават купере» и сквер 100-летия образования строительной отрасли в Татарстане. Только отделка сквера обойдется в 92 млн рублей. Всего 32 общественных пространства в Татарстане будут содержаться за 732 млн рублей.

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