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Сев зерновых и зернобобовых в Волгоградской области завершили на 80%

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В Волгоградской области сев зерновых и зернобобовых культур завершен на 80%. Об этом сообщает региональное правительство.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным планом. Аграрии полностью обеспечены семенами, горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

«Сев яровых зерновых и зернобобовых культур уже проведен на площади 350 тыс. га, или 80% от плановых показателей. Технические культуры посеяны на площади 360 тыс. га, что составляет 41% от плана», — рассказал губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании 16 мая.

По словам экспертом, состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное. Региональному комитету сельского хозяйства поручено завершить полевые работы в установленные агротехнические сроки.

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