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Финский депутат предрек «шокирующую цену» вступления страны в НАТО

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michael Runkel
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Вхождение в НАТО обойдется Финляндии очень дорого. Об этом 16 мая заявил депутат финского парламента от Партии народной власти Ано Туртиайнен в ходе обсуждения доклада правительства о возможном членстве в альянсе.

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«Цена этой натовской возни будет шокирующей, а нехватка энергии и продовольствия, которая вскоре отразится на жизни каждого финна, — это только начало», — цитирует его газета Helsingin sanomat.

На данный момент все остальные выступающие высказываются в поддержку присоединения Финляндии к альянсу.

По информации издания, количество желающих высказаться превысило 150 из общего числа в 200 депутатов, поэтому обсуждения могут продлиться до 18 мая. Отмечается, что 172 парламентария поддерживают вступление в НАТО, 10 против, девять не определились, а еще по девяти нет информации.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет для России непосредственной угрозы. В то же время он отметил, что расширение военной инфраструктуры альянса на территории этих стран вызовет ответную реакцию Москвы. По словам российского лидера, «проблема создается на голом месте».

15 мая правительство Финляндии заявило, что страна приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Глава финского МИДа Пекка Хаависто сообщил, что Хельсинки подаст заявку на членство в альянс, вероятно, 18 мая.

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