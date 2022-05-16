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Крупный рынок ликвидируют в Самаре

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В Самаре уберут крупный рынок в 15-м микрорайоне. Речь идет о торговых рядах на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса.

Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, большинство ларьков уже снесли, очистили разворотное трамвайное кольцо.

Торговые ряды занимали почти 0,5 км, пишет НИА «Самара».

Ранее сообщалось, что в Самаре в Красноглинском районе снесут целый жилой квартал. Власти города приняли решение о комплексном развитии территории в границах первого квартала поселка Мехзавод. Его площадь составляет 3,13 га. Планируется снести пять аварийных и два ветхих жилых дома, три нежилых здания, гаражи и хозяйственные кладовые.

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