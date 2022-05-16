Рубль в понедельник, 16 мая, усилил рост по отношению к мировым валютам. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара опустился до 63 рублей, курс евро — до 65 рублей.

Ранее, 13 мая, курс евро опустился ниже 65 рублей на Мосбирже впервые с июня 2017 года. Курс доллара упал до 62,62 рубля впервые с февраля 2020-го. Отмечалось, что доллар оказался на 3,05 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро — на 3,69 рубля ниже.

12 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что курс российского рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

До этого, 4 мая, инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин спрогнозировал продолжение тенденции на укрепление рубля в первой половине мая, которое, по его словам, регулируется за счет контроля за движением капитала.

При этом 8 мая ряд экспертов сообщил «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе российской нацвалюты, по их мнению, будут играть геополитика, решения ЦБ по валютному контролю и цены на нефть. Однако в ближайшие месяцы российская денежная единица скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60 рубля за доллар, говорили специалисты. При этом снятие регуляторных мер может изменить ситуацию, уже в мае опустив курс до отметки 78–85 рублей.

13 апреля глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.