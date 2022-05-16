Орбан заявил об эффективности санкций против РФ «только на бумаге»

Санкции против России эффективны на бумаге, на деле же «проваливается» тот, кто и вводит континентальную блокаду, заявил 16 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как «проваливался» тот, кто ее вводил», — сказал он в речи после переизбрания, трансляцию выступления вел телеканал М1.

Ранее в этот же день венгерский парламент в пятый раз переизбрал Орбана на пост премьера. За него проголосовали 133 депутата, а 27 — против.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Глава государства отметил, что в отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

4 мая сообщалось, что Евросоюзу не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Уточнялось, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность относительно предложенных мер. На следующий день Орбан пояснил, что предлагаемые санкции потребуют от Венгрии «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей».

6 апреля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высоко оценил политику Орбана в отношении России, назвав его сильным лидером.

2 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции Запада, введенные против России, не действуют. Он отметил, что это подтверждает укрепление рубля.

Страны Запада продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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