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Рестораны McDonald's откроются в России под новым брендом

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Компания сети ресторанов McDonald's договорилась с одним из своих российских партнеров о передаче бизнеса в России. Он возобновит операционную деятельность на территории страны под новым брендом, сообщил 16 мая «Известиям» источник, близкий к компании.

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«Это позволяет сохранить в России все рабочие места 62 тыс. сотрудников более чем в 60 регионах, уникальные технологии, ноу-хау и все прочие активы компании. Менеджмент также останется», — рассказал источник, уточнив, что договоренность достигнута в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга.

В ведомстве «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров. Там уточнили, что решение сети можно было бы назвать цивилизованным, если не принимать во внимание политизированное заявление головной компании. Оставшемуся российскому менеджменту министерство окажет поддержку в возобновлении работы ресторанов и отлаживании бизнес-процессов.

В беседе с «Известиями» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров выразил мнение, что новое название ресторанов в России будет максимально приближено к имени американской сети. По его словам, например, это может быть «ДакМак». Он отметил, что продажи компании российскому владельцу и смена имени — способы сохранить работу сети, которую создали и развивали люди из России.

В McDonald's заявили об уходе с российского рынка и продаже бизнеса 16 мая. Решение было принято на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински в сообщении франшизам рассказал, что не может игнорировать обострившийся кризис.

11 мая генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица сообщила «Известиям», что выручка сети ресторанов McDonald's в случае возобновления работы в РФ под другим брендом может сократится: точки компании притягательны для покупателей именно за счет своего имени, а при его отсутствии трафик в заведениях может упасть.

Сеть ресторанов 8 марта объявила о приостановке работы в России с 14 марта из-за возникших «операционных, технических и логистических сложностей».

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сети общепита могут в течение года заместить закрывающиеся рестораны McDonald's, которых в столице насчитывается 250.

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