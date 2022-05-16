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Долларовый индекс РТС вырос более чем на 5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Долларовый индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже (MOEX) растет более чем на 5%. Как свидетельствуют данные биржи от 16 мая, впервые с 23 февраля индекс РТС поднялся выше 1990 пунктов.

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На 15:43 мск указанный показатель рос на 5,17%, до 1990,73 пункта. На 16:32 он составил уже 1182,36 пункта (+4,42%). В то же время индекс Мосбиржи рос до 2373,48 пункта (+2,86%).

В пятницу, 13 мая, президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что курс российского рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

4 мая инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин спрогнозировал продолжение тенденции на укрепление рубля в первой половине мая, которое, по его словам, регулируется за счет контроля за движением капитала.

В то же время позже, 8 мая, ряд экспертов сообщил «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе российской нацвалюты, по их мнению, будут играть геополитика, решения ЦБ по валютному контролю и цены на нефть. Однако в ближайшие месяцы российская денежная единица скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60 рубля за доллар, говорили специалисты. При этом снятие регуляторных мер может изменить ситуацию, уже в мае опустив курс до отметки 78–85 рублей.

13 апреля глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.

8 апреля французский экономист Александр дель Валль указал на то, что действия Запада в попытках изолировать Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля, могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня. Также специалист перечислил в статье причины, по которым происходит восстановление курса рубля. Среди них — продолжение закупок российского газа странами Европы, устойчивость торговых связей со странами БРИКС, Аравии и Африки.

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