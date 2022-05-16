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Аналитик предрек разделение мира из-за вступления Финляндии в НАТО

Газета Folha: вступление Финляндии в НАТО разделит мир на два лагеря
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Фото: REUTERS
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Вступление Финляндии в НАТО разделит мир на два лагеря. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил специалист по международным отношениям, аналитик Матиас Аленкастру в статье для бразильской газеты Folha de S.Paulo.

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По его словам, новость о заявке Финляндии о вступлении в НАТО становится определяющим фактором в формулировании позиции Запада по России. Так, первый лагерь во главе с США и Великобританией считает, что мира можно добиться только ослаблением России, а второй, во главе с Францией и Германией, придерживается необходимости поддержания диалога с Кремлем.

Аналитик подчеркнул, что Финляндия долгое время придерживалась нейтралитета, что обеспечивало ей автономию и стабильность в годы холодной войны. Однако с 2017 года поддержка идеи о вступлении в НАТО в стране выросла с 21 до 76%.

«При этом возможное вступление Финляндии в НАТО — это катастрофа для тех, кто выступает за быстрое разрешение конфликта», — подчеркнул Аленкастру.

Как отмечает эксперт, вступление Финляндии в альянс будет воспринято как победа лагеря Вашингтона и Лондона. Кроме того, это приведет к гонке на вступление в НАТО между Грузией и Молдавией.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для РФ. Однако, по его словам, расширение военной инфраструктуры НАТО вызовет ответную реакцию Москвы. Российский лидер подчеркнул, что альянс выходит за рамки своего географического предназначения и старается всё активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию в других регионах мира.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ. Однако, по его словам, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией.

Днем ранее в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. В этот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к Североатлантическому альянсу якобы поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

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