Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили пять складов вооружения ВСУ и три пункта управления
Мир
Путин обвинил Европу в переписывании истории
Мир
В Турции заявили о готовности поставлять газ в Европу
Мир
Путин указал на поощрение Западом неонацизма на Украине
Мир
В МО РФ сообщили о достижении договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»
Мир
В МИДе указали на важность кардинального пересмотра отношений с Западом
Мир
Путин указал на искусственный характер расширения НАТО
Экономика
В Минпромторге подтвердили переговоры McDonald's по продаже бизнеса в России
Мир
Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера
Политика
Путин рассказал о деятельности американских биолабораторий на Украине
Туризм
Австрия отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов
Сюжет:

Премьер Мишустин анонсировал упрощение ввоза в Россию компьютеров, смартфонов и планшетов

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ упростит в 2022 году ввоз в Россию электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. Среди них: компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны, микросхемы и раций. Об этом 16 мая сообщил на совещании с заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующее постановление уже подписано.

Китайское предубеждение: Huawei отказалась от новых контрактов в РФ
Что это значит для российских операторов и абонентов

«Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка», — сказал он.

Согласно новым правилам, изготовители обязаны будут обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Кроме того, по словам Мишустина, будет ослаблен таможенный контроль для системообразующих организаций при ввозе средств криптографии, являющихся комплектующими для промышленного производства электронной техники.

Ранее 13 мая министерство экономики, торговли и промышленности Япониии сообщило, что с 20 мая Токио запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудования. Всего в списке 14 запрещенных для экспорта наименований. По словам специалиста департамента стратегических исследований Total Research Николая Вавилова, альтернативой может выступить импорт техники из Южной Кореи.

До этого, 6 мая, Минпромторг утвердил перечень из 96 пунктов для параллельного импорта. Подразумевается ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Сейчас они продают продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Такой вид импорта не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы. Согласно документу, исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары заграничного производства без согласия правообладателей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022