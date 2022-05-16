Премьер Мишустин анонсировал упрощение ввоза в Россию компьютеров, смартфонов и планшетов

Правительство РФ упростит в 2022 году ввоз в Россию электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. Среди них: компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны, микросхемы и раций. Об этом 16 мая сообщил на совещании с заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующее постановление уже подписано.

«Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка», — сказал он.

Согласно новым правилам, изготовители обязаны будут обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Кроме того, по словам Мишустина, будет ослаблен таможенный контроль для системообразующих организаций при ввозе средств криптографии, являющихся комплектующими для промышленного производства электронной техники.

Ранее 13 мая министерство экономики, торговли и промышленности Япониии сообщило, что с 20 мая Токио запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудования. Всего в списке 14 запрещенных для экспорта наименований. По словам специалиста департамента стратегических исследований Total Research Николая Вавилова, альтернативой может выступить импорт техники из Южной Кореи.

До этого, 6 мая, Минпромторг утвердил перечень из 96 пунктов для параллельного импорта. Подразумевается ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Сейчас они продают продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Такой вид импорта не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы. Согласно документу, исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары заграничного производства без согласия правообладателей.