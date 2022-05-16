Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили пять складов вооружения ВСУ и три пункта управления
Мир
Путин обвинил Европу в переписывании истории
Мир
В Турции заявили о готовности поставлять газ в Европу
Мир
Путин указал на поощрение Западом неонацизма на Украине
Мир
В МО РФ сообщили о достижении договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»
Мир
В МИДе указали на важность кардинального пересмотра отношений с Западом
Мир
Путин указал на искусственный характер расширения НАТО
Экономика
В Минпромторге подтвердили переговоры McDonald's по продаже бизнеса в России
Мир
Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера
Политика
Путин рассказал о деятельности американских биолабораторий на Украине
Туризм
Австрия отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов

Захоронения бронзового века обнаружили под Ростовом

0
Фото: kamray.donland.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Каменском районе Ростовской области археологи обнаружили захоронения бронзового века. Об этом сообщает районная администрация.

Раскопками занимались археологи из Калмыкии. Они исследовали два кургана на окраине хутора Гусева, известные как Харин Яр.

Специалисты обнаружили неразграбленные захоронения, содержащие останки человеческих скелетов, а также сосуды из керамики, в которых хранилась заупокойная пища. Кроме того, в курганах были найдены нож-скребок и череп быка, пишет RostovGazeta.

Археологи предполагают, что обнаруженные останки и предметы относятся к срубной культуре, к скифской и сарматской историческим эпохам.

В будущем находки могут быть представлены в Ростовском историческом музее.

Ранее в мае сообщалось, что в Пскове на берегу реки Великой археологи нашли погребение взрослого человека и ребенка X века. Работы проводились на Печерском 3-м раскопе на подворье Псково-Печерского монастыря.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022