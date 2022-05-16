Захоронения бронзового века обнаружили под Ростовом

В Каменском районе Ростовской области археологи обнаружили захоронения бронзового века. Об этом сообщает районная администрация.

Раскопками занимались археологи из Калмыкии. Они исследовали два кургана на окраине хутора Гусева, известные как Харин Яр.

Специалисты обнаружили неразграбленные захоронения, содержащие останки человеческих скелетов, а также сосуды из керамики, в которых хранилась заупокойная пища. Кроме того, в курганах были найдены нож-скребок и череп быка, пишет RostovGazeta.

Археологи предполагают, что обнаруженные останки и предметы относятся к срубной культуре, к скифской и сарматской историческим эпохам.

В будущем находки могут быть представлены в Ростовском историческом музее.

Ранее в мае сообщалось, что в Пскове на берегу реки Великой археологи нашли погребение взрослого человека и ребенка X века. Работы проводились на Печерском 3-м раскопе на подворье Псково-Печерского монастыря.