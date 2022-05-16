Российский магазин мобильных приложений NashStore стал доступен для скачивания

Для скачивания стал доступен российский магазин мобильных приложений на Android NashStore. Об этом говорится в Telegram-канале магазина.

В магазине приложений уже представлено свыше тысячи программ, пишет RT. Как отметил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, скачать его можно с официального сайта nashstore.ru, сообщает сайт kp.ru. Для этого необходимо создать аккаунт. Его можно будет завести как в приложении, так и на сайте store.nashstore.ru, уточняет НСН.

Сейчас из маркетплейса можно скачать более тысячи приложений, среди которых — Альфа-банк, Rutube, «Сбер-Маркет», Совкомбанк и многие другие.

Также в компании запустили регистрацию разработчиков из Азии, Европы и Америки, отмечает «Федеральное агентство новостей». Как уточнил Щельцин, несмотря на санкции, многие IТ-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Наша система безопасности проверяет приложения на вредоносную активность. В случае выявления угроз оно не проходит модерацию и не попадает на витрину магазина», — заявил директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

В настоящее время в NashStore еще не доступна система оплаты за цифровые товары. Щельцин сообщил, что обогащение экосистемы за счет платежных и облачных сервисов, а также сервисов рекламы, авторизации и навигации — это следующий шаг в развитии маркетплейса, пишет сайт aif.ru.

Работа магазина приложений в первый день осложнилась хакерской атакой.

«Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина могут работать нестабильно. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы справиться с этой проблемой», — отметили в NashStore.

Как писал Life.ru в апреле, IT-специалисты назвали плюсы российского аналога Google Play. Эксперты отмечают, что у отечественного магазина доступ к приложениям не должен зависеть ни от каких политических требований. Тогда же было заявлено о работе над реализацией магазина для iOS.

Магазин создала автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровые платформы» в качестве альтернативы сервису Google Play. О том, что в России запустят отечественный магазин приложений NashStore для Android, в марте рассказал директор по проектам АНО Владимир Зыков.

По его словам, россияне уже не могут в полной мере пользоваться Google Play, чтобы купить и оплатить приложения. Разработчики также лишились источника заработка. В этой связи и было принято решение создать российский магазин приложений.

10 марта компания Google объявила, что на фоне санкций в России ограничили работу магазина приложений Google Play. Кроме того, из магазина, так же как и из AppStore, в связи с рестрикциями стали удалять некоторые приложения, в том числе российских банков.

NashStore — это магазин приложений‌ для Android. Из него пользователи могут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки.