В ГД указали на враждебное отношение НАТО к России с распада Варшавского договора

Россия с момента распада Организации Варшавского договора (ОВД) рассматривалась Североатлантическим альянсом в качестве вражеского объекта. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил «Известиям» депутат Госдумы Джамаладин Гасанов, комментируя данные о новой стратегической концепции НАТО.

«Россия с момента развала Варшавского договора рассматривается альянсом как вражеский объект. По-другому действия стран НАТО не назовешь. <…> Они заверяли нас, что продвижения НАТО на восток не будет. На деле всё происходило с точности до наоборот. И в этом мы лишний раз убедились на примере Швеции и Финляндии. Они уже давно интегрированы в НАТО. Осталось сейчас документально подтвердить», — подчеркнул он.

Для жителей Финляндии и Швеции вхождение стран в НАТО приведет к сокращению и так небольших доходов, поскольку стандарты этого военного альянса дорогие, указал политик.

«Руководство нашей страны всегда стремится к миру со своими соседями, равноправным отношениям и взаимоуважению, когда соседи не несут угрозу друг другу. Россия ориентирована на многополярный мир, тогда как те, кто нам противостоит, нацелены на однополярный мир и верховенство англосаксонского мира на всей планете Земля», — заключил Гасанов.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе сообщило, что в новой стратегической концепции НАТО, которую примут уже на июньском саммите в Мадриде, Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств альянса в Берлине 15 мая сообщил, что организация намерена нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления в альянс Финляндии и Швеции, которая также приняла решение о вступлении в НАТО.

В тот же день правительство Финляндии заявило, что страна приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

В свою очередь, в правящей партии Швеции объявили о том, что решение о вступлении в Североатлантический альянс также принято на официальном уровне. 14 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к НАТО якобы поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления этих стран в НАТО с точки зрения безопасности РФ, которая должна быть обеспечена в безусловном порядке.

Замминистра иностранных дел РФ Рябков подчеркнул, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далекоидущими последствиями.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» указал на то, что ради вступления в НАТО Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием граждан.