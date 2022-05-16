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Москва пообещала ответить Варшаве на выпады премьера Польши против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва даст ответ Польше на выпады премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Об этом 16 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали как недружественные, многие из них явно агрессивные, будет дан соответствующий ответ», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

13 мая Моравецкий заявил, что «Русский мир» — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению «Русского мира» как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, в Киеве не остановится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал заявление Моравецкого возмутительным. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала его заявление преступным. Она подчеркнула, что своим призывом премьер-министр предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Политик отметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры».

23 апреля Моравецкий заявил, что Варшава направит в европейские страны передвижные билборды с антироссийским содержанием.

22 апреля, президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что страны Евросоюза своими действиями потворствуют русофобии. Она проявляется, в частности, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

Ранее, 15 апреля, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев указал на то, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. По его словам, в нынешней ситуации россияне оказались в положении травимого народа.

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