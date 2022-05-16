Москва пообещала ответить Варшаве на выпады премьера Польши против РФ

Москва даст ответ Польше на выпады премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Об этом 16 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали как недружественные, многие из них явно агрессивные, будет дан соответствующий ответ», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

13 мая Моравецкий заявил, что «Русский мир» — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению «Русского мира» как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, в Киеве не остановится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал заявление Моравецкого возмутительным. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала его заявление преступным. Она подчеркнула, что своим призывом премьер-министр предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Политик отметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры».

23 апреля Моравецкий заявил, что Варшава направит в европейские страны передвижные билборды с антироссийским содержанием.

22 апреля, президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что страны Евросоюза своими действиями потворствуют русофобии. Она проявляется, в частности, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

Ранее, 15 апреля, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев указал на то, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. По его словам, в нынешней ситуации россияне оказались в положении травимого народа.