Shell начала закрывать АЗС в России

На автозаправках (АЗС) англо-нидерландской компании Shell приостановлена продажа топлива на территории России. Об этом 16 мая сообщил журналистам представитель компании.

«На станциях, входящих в периметр сделки с «Лукойлом», полностью приостановлена продажа топлива», — рассказал представитель Shell.

При этом магазины и кафе на АЗС пока продолжают работу, добавил он.

Кроме того, на сайте компании отмечается, что программа лояльности Shell прекращает работать на заправках с 20 мая 2022 года.

12 мая российская нефтяная компания «Лукойл» сообщила, что намерена приобрести дочернее предприятие Shell в России, которая владеет сетью из 411 АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области.

«Лукойл» также сообщил о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении стопроцентной доли в ООО «Шелл нефть». Сделка будет завершена в случае одобрения ФАС.

5 мая сообщалось, что представители Shell оценили потери в $3,9 млрд после ухода компании с российского рынка.

8 марта Shell объявила о планах отказаться от российских нефти и газа. Указывалось, что компания закроет все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории России. При этом 8 апреля Bloomberg сообщил, что Shell, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято Москвой на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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