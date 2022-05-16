Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера

Парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра страны, он возглавит правительство в пятый раз в карьере. Трансляцию заседания вел местный телеканал М1 16 мая.

За Орбана проголосовало 133 депутата, против — 27. После голосования он принес присягу и вступил в должность.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 3 апреля. Орбану, который находится у власти уже 12 лет, впервые противостояли шесть объединившиеся проевропейских политсил, однако победу всё равно одержала партийная коалиция, возглавляемая премьер-министром. Поздравительную телеграмму Орбану направил президент РФ Владимир Путин.

В рамках своей предвыборной кампании Орбан заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине. По его словам, такое развитие событий может обернуться трагическими последствиями для народа Венгрии. После выборов Орбан причислил президента Украины Владимира Зеленского к противникам венгерской правящей партии «Фидес».

Доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев заявил «Известиям», что считает столь уверенную победу Орбана неожиданной. По его словам, «в отношениях с Россией должно всё продолжиться, как идет, разница будет заключаться в том, что Венгрии еще сильнее будут выкручивать руки в Евросоюзе и в НАТО, несмотря на итоги выборов».