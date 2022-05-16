Вице-премьер Польши обещал Киеву помочь с транспортировкой зерна на экспорт

Сложившаяся на территории Украины ситуация уже привела к дестабилизации сельскохозяйственных рынков, поэтому Варшава окажет Киеву помощь в транспортировке зерна на экспорт. Такое заявление в понедельник, 16 мая, сделал вице-премьер Польши, министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрык Ковальчик в ходе пресс-конференции.

«Сегодня мы подписали протокол о взаимопонимании, чтобы облегчить перевоз зерна через Польшу по железной дороге или автомобильным транспортом. Протокол предусматривает создание совместного польско-украинского предприятия, которое займется экспортом зерна из Украины», — заявил политик.

Такой выход из положения Ковальчик предложил после беседы с министром продовольствия Украины Николаем Сольским и министром сельского хозяйства США Томасом Вилсэком. Киевский политик назвал экспорт зерна большой проблемой для страны ввиду блокировки портов.

14 мая глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о наступлении глобального голода из-за ситуации на Украине.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей.

Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о желании США устроить голодомор на Украине. Он заявил, что Штаты ищут пути, как вывезти зерно с Украины, лишить украинцев самого необходимого вместо реальной помощи.

30 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев направил 20 млн т зерновых культур и сельскохозяйственных животных в Румынию, несмотря на дефицит продуктов в стране, в обмен на оружие и боеприпасы.

13 апреля сообщалось, что российские военные обеспечили безопасность во время начала весенних посевных работ по просьбе фермеров Харьковской области. Аграрии подчеркнули, что испытывают серьезный дефицит с семенами и удобрениями, которые не успели закупить. Отмечалось, что украинцы рискуют потерять урожай озимой пшеницы, а следом, если ничего не изменится, ячменя, подсолнечника, сои и кукурузы.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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