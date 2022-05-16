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Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Странам Содружества Независимых Государств (СНГ) могут предоставить статус наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такую инициативу выдвинул президент России Владимир Путин в понедельник, 16 мая, в ходе юбилейного саммита организации в Москве.

«Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно — это предстоит нам обсудить — предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», — заявил российский лидер.

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Путин также отметил серьезность функции ОДКБ на постсоветском пространстве и выразил надежду, что возможности и влияние организации будут только расширяться. На данном этапе существования ОДКБ играет важную стабилизирующую роль.

По словам Путина, непростые времена «не заканчиваются никогда», но ОДКБ играет важную роль на постсоветском пространстве.

До начала саммита глава государства Путин провел двустороннюю встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер упомянул про обстановку в регионе Таджикистана, отметив, что она остается сложной. Главы двух государств пообщались касательно этой темы и обсудили, что необходимо предпринять, чтобы укрепить безопасность.

16 мая в Москву для участия в саммите прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-служба главы Белоруссии отмечала, что лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие угрозы.

ОДКБ — международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана (не является членом ОДКБ с 2012 года). В 1993 году к организации присоединилась Белоруссия.

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